Погодные рекорды Молдовы 15 апреля

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 15 апреля на территории Молдовы зарегистрировали полвека назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 1972 году в этот день воздух прогрелся до отметки +26 градусов по Цельсию.
А температурный минимум 15 апреля на территории Молдовы зафиксирован в 1893 и 1935 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали -2,0 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями составила 28 градусов.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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