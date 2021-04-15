Погодные рекорды Молдовы 15 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 15 апреля на территории Молдовы зарегистрировали полвека назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1972 году в этот день воздух прогрелся до отметки +26 градусов по Цельсию.

А температурный минимум 15 апреля на территории Молдовы зафиксирован в 1893 и 1935 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали -2,0 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 28 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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