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Кишинев

Погодные рекорды Молдовы 15 апреля

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210415/34385712/pogodnye-rekordy-moldovf-15-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 15 апреля на территории Молдовы зарегистрировали полвека назад.

Ледовое покрытие в акватории Баренцева моря
© Sputnik / Валерий Мельников
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1972 году в этот день воздух прогрелся до отметки +26 градусов по Цельсию.

А температурный минимум 15 апреля на территории Молдовы зафиксирован в 1893 и 1935 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали -2,0 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 28 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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