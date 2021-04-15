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Primăvara în Chișinău

Самый точный прогноз погоды: дожди и похолодание

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 15 апреля погода будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления. Облачно, временами дожди. Ветер северо-западный, слабый до умеренного, местами порывистый.

Средняя температура в дневные часы составит от +5 до +10 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 15 апреля: ночью от +4 до +6 , днем от +6 до +8.

"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. 16 апреля временами дождь", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Краски молдавской весны: как пробуждается природа - видео
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Краски молдавской весны - как пробуждается природа
16 апреля сохранится такая же погода, также вероятны осадки. В субботу, 17 апреля, в Молдове потеплеет – до +14. Осадков не предвидится. В последующие дни в республике также потеплеет. 17-20 апреля дневной максимум достигнет +16 градусов.

Праздники и народные приметы

В этот день православные христиане отмечают Сретение Господне. Это один из самых главных праздников православного мира, и, как правило, о нем знают даже те, кто не слишком часто ходит в церковь.

Сретение Господне – один из двунадесятых праздников, то есть главных в церковном году. Кроме того, он считается одним из древнейших в христианской истории. В отличие от некоторых других праздников, в том числе Пасхи, у него есть постоянная дата – 15 февраля по новому стилю.

Раньше в это время наступали сретенские морозы, которые считали последними перед весенним временем. После них крестьяне уже не решались пускаться в далекий путь на санях и переезжать реки с тяжелым грузом. Также считалось, что отправляться в дальний путь на Сретение – плохая примета.

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