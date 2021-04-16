Погодные рекорды Молдовы 16 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 16 апреля на территории Молдовы зарегистрировали свыше шести десятилетий назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1956 году в этот день воздух прогрелся до отметки +26,5 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 16 апреля на территории Молдовы зафиксирован дважды – в 1898-м и 1912 годах. Тогда столбики термометров в Молдове показали -0,9 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 27,4 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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