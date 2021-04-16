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Самый точный прогноз погоды: когда в Молдове по-настоящему потеплеет

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210416/34402028/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-kogda-v-moldove-po-nastoyaschemu-potepleet.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 16 апреля в Молдове погода будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Синоптики сообщают об облачности, ночью на большей части страны осадки, преимущественно в виде дождя, днем – местами слабый дождь. Ветер западный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +7 до +12 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 16 апреля: ночью от +3 до +5, днем от +8 до +10.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В субботу без существенных осадков", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Краски молдавской весны: как пробуждается природа - видео
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Краски молдавской весны - как пробуждается природа
Максимальная температура воздуха 17 апреля составит от +11 до +16, а минимальная – от +1 до +6. Дневной максимум в +11 до +16 сохранится 18 и 19 апреля. При этом в первый день новой рабочей недели местами вероятны слабые дожди. А 20 апреля синоптики обещают днем от +6 до +11. С 21 апреля температура начнет расти. А 22 апреля ожидается до +18.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 16 апреля почитает икону Божией Матери "Неувядаемый Цвет", а также вспоминает преподобного Никиту исповедника, игумена обители Мидикийской, мученицу Феодосию деву, преподобного Нектария Бежецкого.

Согласно народным приметам, если 16 апреля идет дождь, то это к тому, что весна будет ненастной. Считалось, если ветер дует с южной стороны, то будут хорошо расти яровые, а если с северной, то скоро пойдет дождь.

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