Самый точный прогноз погоды: когда в Молдове по-настоящему потеплеет

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 16 апреля в Молдове погода будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Синоптики сообщают об облачности, ночью на большей части страны осадки, преимущественно в виде дождя, днем – местами слабый дождь. Ветер западный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +7 до +12 градусов по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 16 апреля: ночью от +3 до +5, днем от +8 до +10.
"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В субботу без существенных осадков", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 16 апреля почитает икону Божией Матери "Неувядаемый Цвет", а также вспоминает преподобного Никиту исповедника, игумена обители Мидикийской, мученицу Феодосию деву, преподобного Нектария Бежецкого.
Согласно народным приметам, если 16 апреля идет дождь, то это к тому, что весна будет ненастной. Считалось, если ветер дует с южной стороны, то будут хорошо расти яровые, а если с северной, то скоро пойдет дождь.
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