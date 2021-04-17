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Погодные рекорды Молдовы 17 апреля

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210417/34417547/pogodnye-rekordy-moldovy-17-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 17 апреля на территории Молдовы зарегистрировали более шести десятилетий назад.

Ледовое покрытие в акватории Баренцева моря
© Sputnik / Валерий Мельников
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1956 году в этот день воздух прогрелся до отметки +27,8 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 17 апреля на территории Молдовы зафиксирован дважды – в 1898-м и 1912 годах. Тогда столбики термометров в Молдове показали -1,8 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 29,6 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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