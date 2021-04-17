Самый точный прогноз погоды: в Молдову идет кратковременное потепление

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 17 апреля в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Облачно, ветер северо-западный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +11 до +16 градусов по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 16 апреля: ночью от -1 до +4, днем от +13 до +15.
"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В воскресенье без существенных осадков", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 17 апреля (4 апреля по старому стилю) отмечает память преподобного Иосифа Песнописца.
На Руси этот день называли "Иосиф", "Иосиф Песнопевец", "смотрины ольховые".
Считалось, что с этого дня можно услышать сверчков и увидеть журавлей. Этих птиц считали защитниками от зла и обращались к ним с просьбой защитить от нечистой силы и непогоды.
Настоящая весна начиналась только после прилета этих птиц, поэтому говорили: "Первая ласточка – еще не весна, а настоящую весну приносит на крыльях журавль".
Также в этот день наблюдали, как цветет ольха. Из этого дерева делали срубы для колодцев, поэтому проводили "ольховые смотрины".
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