Самый точный прогноз погоды: в Молдову идет кратковременное потепление

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КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 17 апреля в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Облачно, ветер северо-западный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +11 до +16 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 16 апреля: ночью от -1 до +4, днем от +13 до +15.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В воскресенье без существенных осадков", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Праздники и народные приметы

Максимальная температура воздуха 18 апреля составит от +12 до +17, а минимальная – от -1 до +5. Дневной максимум до +16 градусов сохранится и 19 апреля. При этом в первый день новой рабочей недели местами вероятны слабые дожди. А 20 апреля синоптики обещают днем от +6 до +11. С 21 апреля температура начнет расти. 22 апреля ожидается до +18.

Православная церковь 17 апреля (4 апреля по старому стилю) отмечает память преподобного Иосифа Песнописца.

На Руси этот день называли "Иосиф", "Иосиф Песнопевец", "смотрины ольховые".

Считалось, что с этого дня можно услышать сверчков и увидеть журавлей. Этих птиц считали защитниками от зла и обращались к ним с просьбой защитить от нечистой силы и непогоды.

Настоящая весна начиналась только после прилета этих птиц, поэтому говорили: "Первая ласточка – еще не весна, а настоящую весну приносит на крыльях журавль".

Также в этот день наблюдали, как цветет ольха. Из этого дерева делали срубы для колодцев, поэтому проводили "ольховые смотрины".

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