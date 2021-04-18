Самый точный прогноз погоды: теплые дни, а затем похолодание

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КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 18 апреля в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков, лишь вечером небольшие дожди. Ветер юго-восточный слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +12 до +17 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 18 апреля: ночью от +2 до +4, днем от +13 до +15.

"В понедельник, 19 апреля, пройдут дожди", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

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Максимальная температура воздуха 19 апреля будет в тех же пределах – от +12 до +17, а минимальная – от +1 до +6. 20 апреля будет прохладно. Днем обещают от +6 до +11. С 21 апреля температура снова начнет расти. 22 апреля ожидается до +18.

На Руси в этот день отмечали Федулу. Люди открывали окна настежь и произносили специальные заговоры, для того чтобы в доме не оставались гнилостные ветры, переполохи, бесы. Старались 18 апреля полностью проветрить жилье, устраивая сквозняки и позволяя теплым ветрам проникнуть внутрь.

Переполохом называли недуг, который был получен вследствие воздействия злого ветра.

Верили, что человек может подхватить эту болезнь во сне. Знахари занимались лечением "заболевания". Например, 18 апреля могли зажигать спички, брать лучину и опускать ее в емкость с водой. После этого шли туда, где произошел испуг, произносили заговоры. Далее воду давали выпить "больному" человеку.

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