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Дождь

Самый точный прогноз погоды: начинаются дожди и похолодание

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 19 апреля в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, возможны слабые кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, слабый.

Средняя температура в дневные часы составит от +12 до +17 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 19 апреля: ночью – от +2 до +6, днем – от +13 до +16.

"В вторник, 20 апреля, пройдут дожди и похолодает", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Краски молдавской весны: как пробуждается природа - видео
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Краски молдавской весны - как пробуждается природа
Максимальная температура воздуха 20 апреля будет немного ниже, чем в предыдущие дни – от +9 до +14, а минимальная – от +3 до +8. 21 апреля температура снова начнет расти. 22 апреля ожидается до +18.

Праздники и народные приметы

В этот день принято чествовать святого Евтихия, который при жизни совершил множество исцелений и чудес.

На Евтихия обычно об урожае гороха загадывали. Если день 19 апреля тихим выдавался, а ночь звездной была, можно было не беспокоиться – горохом в хозяйстве все довольны останутся.

Вот только засиживаться на улице не стоило: "Не считай звезды, а гляди под ноги; ничего не найдешь, так хоть не упадешь". Эта меткая поговорка жила в народе еще со времен самого царя-Гороха.

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