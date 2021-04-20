Погодные рекорды Молдовы 20 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 20 апреля на территории Молдовы зарегистрировали более шести десятилетий назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в военном 1943 году в этот день воздух прогрелся до отметки +30,1 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 20 апреля на территории Молдовы зафиксирован в 1979 году. Тогда столбик термометра в Молдове показал -0,8 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 30,9 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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