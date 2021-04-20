Самый точный прогноз погоды: осень и весна поменялись местами

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КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 апреля в Молдове погода будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Облачно с прояснениями, возможны слабые кратковременные дожди. Ветер слабый до умеренного

Средняя температура в дневные часы составит от +10 до +15 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 20 апреля: ночью – от +4 до +6, днем – от +11 до +13. А на следующий день возможны осадки.

"21 апреля пройдут слабые кратковременные дожди", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Праздники и народные приметы

Максимальная температура воздуха 21 апреля будет немного выше, чем в предыдущие дни – от +13 до +17, а минимальная – от +3 до +8. 22 апреля ожидается до +18, а 23-го до +20 градусов тепла. В последующие дни температура снова немного опустится, ожидаются кратковременные дожди.

В этот день принято православная церковь отмечает память святой мученицы Акилины.

Акилина, а также святой мученик Руфин и с ними двести воинов пострадали около 310 года в городе Синопе на Черном море во времена гонений при императоре Максимиане.

На Руси этот день называли "Акулина", "Акулинин день".

В этот день следили за погодой. Считалось, что если ударит мороз и будет солнечно, то это предвещает хороший урожай хлеба и гречихи. Если ночь была звездной, то это к хорошему урожаю грибов и ягод. Однако на звезды нельзя было смотреть из окна, в некоторых селениях это считалось дурной приметой. Наблюдать за ночным небом можно было, только выйдя на улицу.

Существовала и другая погодная примета. Если в этот день дождливо, будет много калины, а вот зерна – не очень.

Считалось, что на Акулину просыпаются русалки, им надо принести одежду, потому что пока им холодно. Женщины приносили на берега рек и озер платья и холсты и оставляли там для русалок.

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