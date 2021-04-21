Погодные рекорды Молдовы 21 апреля

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 21 апреля на территории Молдовы зарегистрировали в середине прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в военном 1950 году в этот день воздух прогрелся до отметки +29,8 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 21 апреля на территории Молдовы зафиксирован в 2017 году. Тогда столбик термометра в Молдове показал -0,6 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями составила 30,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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