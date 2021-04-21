Самый точный прогноз погоды: на смену потеплению придет похолодание

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КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 16 апреля в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, без существенных осадков. Ветер западный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +15 до +19 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 21 апреля: ночью от +4 до +6, днем от +16 до +18.

"Метеорологические факторы не будут способствовать интенсивному накоплению вредных примесей в воздухе. В четверг без осадков", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Максимальная температура воздуха 22 апреля составит от +15 до +19, а минимальная – от +3 до +8. Затем опять похолодает. Дневной максимум до +15 градусов сохранится с 23 по 25 апреля. При этом в ночные часы с 24 по 27 апреля ожидается от +1 до +6, а местами возможны заморозки на почве от -1 до -3.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 21 апреля почитает память апостолов от 70-ти Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними, преподобного Руфа послушливого, затворника Печерского, новомученика Иоанна, Мученика Павсилиппа.

Согласно народным приметам, если 21 апреля выдался солнечным, то вскоре наступит летняя погода. А если в этот день облачно и туман, то это к тому, что год будет неурожайным.

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