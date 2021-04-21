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В Молдову приходят заморозки: могут пострадать многие сельхозкультуры

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1708)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210421/34476510/V-Moldovu-prikhodyat-zamorozki-mogut-postradat-mnogie-selkhozkultury.html

Специалисты Государственной гидрометеорологической службы сообщают о заморозках до -3 градусов по Цельсию на поверхности почвы в течение четырех ночей подряд.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Заморозки от -1 до -3 градусов по Цельсию на поверхности почвы прогнозируют молдавские синоптики в ночные часы 24-27 апреля, а днем ожидается от +10 до +15 градусов. По данным Государственной гидрометеорологической службы, заморозки на почве вызывают не только замедление развития растений и преждевременное завершение вегетационного цикла, но даже их частичную или полную гибель.

Виноделы зажигают противообледенительные свечи на виноградниках Шабли недалеко от Шабли, Бургундия
© AFP 2021 / JEFF PACHOUD
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В садоводстве ущерб от весенних заморозков особенно высок, потому что деревья уже в полном цвету, а после заморозков иногда погибает почти весь урожай. Особенно страдают абрикосы, персики, вишня, черешня, яблони и грецкие орехи. Поражаются и плантации винограда, особенно ранних сортов.

Полевые культуры меньше страдают от поздних весенних и ранних осенних заморозков, в эти периоды они менее чувствительны к морозам. В большинстве случаев критические моменты вегетативного цикла приходятся на периоды вне морозов. Лишь в редких случаях, когда заморозки появляются очень поздно, в значительной степени поражаются полевые культуры.

На 22 апреля метеорологи прогнозируют до +20 градусов по Цельсию днем без существенных осадков. Погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Метеорологические факторы не будут способствовать интенсивному накоплению вредных примесей в воздухе. А 23 апреля, по прогнозам метеорологов, местами пройдут кратковременные дожди.

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Тема:
Погода в Молдове (1708)

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