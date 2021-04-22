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Весна в Кишиневе

Погодные рекорды Молдовы 22 апреля

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1709)
18 0 0
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210422/34477961/Pogodnye-rekordy-Moldovy-22-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 22 апреля на территории Молдовы зарегистрировали дважды.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1950 и 1964 году в этот день воздух прогрелся до отметки +27,7 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 22 апреля на территории Молдовы зафиксирован в 1959 году. Тогда столбик термометра в Молдове показал -1,2 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 28,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1709)

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