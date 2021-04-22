Самый точный прогноз погоды: когда в Молдове снова похолодает

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КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 апреля в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, без существенных осадков. Ветер юго-западный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +15 до +20 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 22 апреля: ночью от +3 до +5, днем от +17 до +19.

"Метеорологические факторы не будут способствовать интенсивному накоплению вредных примесей в воздухе. 23 апреля пройдут кратковременные дожди", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Максимальная температура воздуха 23 апреля составит от +10 до +15, а минимальная – от +4 до +9. Дневной максимум до +15 градусов сохранится по 26 апреля. При этом в ночные часы с 24 по 27 апреля ожидается от +1 до +6, а местами возможны заморозки на почве от -1 до -3.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 22 апреля чтит память святого Вадима, жившего в IV веке.

Святой родился в персидском городе Вифлапате и с юных лет постигал христианское учение. Оставив родителей, он ушел из дома и поселился в небольшой обители за городом. Позднее его подвижничество было замечено, и его рукоположили во пресвитеры. Некоторое время Вадим провел на пустынной горе, где он в одиночестве предавался молитве, однако позднее вернулся в монастырь, где проповедовал до самой смерти.

В день Вадима Ключника люди ходили к источникам и чистили их. После этого из родников брали воду, умывались ею и пили ее. В народе считалось, что это укрепит здоровье. Ключевой водой также опаивали скотину и окропляли земельные участки.

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