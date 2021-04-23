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Снег и фруктовое дерево в цвету

Погодные рекорды Молдовы 23 апреля

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1711)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210423/34489437/Pogodnye-rekordy-Moldovy-23-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 23 апреля на территории Молдовы зарегистрировали в середине прошлого века.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1950 году в этот день воздух прогрелся до отметки +27,5 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 23 апреля на территории Молдовы зафиксирован в 1909 году. Тогда столбик термометра в Молдове показал -1,3 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 28,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1711)

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