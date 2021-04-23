Самый точный прогноз погоды: в Молдову приходят заморозки

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КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 23 апреля в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают об облачности с прояснениями, днем на большей территории кратковременный дождь. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +10 до +154 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 23 апреля: ночью от +6 до +8, днем от +11 до +13.

"Метеорологические факторы будут cпоcобствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В субботу без осадков", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Праздники и народные приметы

Максимальная температура воздуха 24 апреля составит от +10 до +15, а минимальная – от +1 до +6, при этом местами возможны заморозки на почве от -1 до -3. Осадков не предвидится. Точно такой же температурный режим сохранится и 25 апреля. На 26 апреля синоптики передают днем до +16, а в ночные часы до +6, при этом местами возможны заморозки на почве до -1. На 27 апреля ожидается днем до +17, 28 апреля – до +18, а 29 марта – до +23.

Православная церковь 23 апреля почитает память мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х, мучеников Иакова пресвитера, Азадана и Авдикия диаконов, Персидских, святой Олды (Олдамы) пророчицы, новосвященномученика Григория V патриарха Константинопольского.

Согласно народным приметам, если 23 апреля выехать из дома в дождь, то дорога будет удачная. Считалось, что если в этот день перед тем, как уйти из дома, не стоит ничего зашивать, так как не будет удачи.

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