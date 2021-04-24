01:37 24 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.68
  • USD17.99
  • RUB0.24
  • RON4.40
  • UAH0.64
Поиск
Весна в Кишиневе

Погодные рекорды Молдовы 24 апреля

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1713)
24 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/14/34451703.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210424/34508128/Pogodnye-rekordy-Moldovy-24-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 24 апреля на территории Молдовы зарегистрировали более 50 лет назад.

Лес
© Sputnik
Изменение климата неизбежно - как к нему приспособиться, объяснил эколог

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1970 году в этот день воздух прогрелся до отметки +26,7 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 24 апреля на территории Молдовы зафиксирован в 1954 году. Тогда столбик термометра в Молдове показал -1 градус.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 27,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1713)

По теме

В кишиневских парках начали травить клещей

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Певцы Филипп Киркоров и Наталья Гордиенко на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве.
Фото: самые яркие образы красной дорожки Московского кинофестиваля
Чем обернется ухудшение отношений между Россией и Чехией
Видео: Россия-Чехия: чем обернется ухудшение отношений
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться