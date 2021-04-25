Погодные рекорды Молдовы 25 апреля

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 25 апреля на территории Молдовы зарегистрировали более 50 лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 1968 году в этот день воздух прогрелся до отметки +29,4 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 25 апреля на территории Молдовы зафиксирован в 1912 году. Тогда столбик термометра в Молдове показал -0,3 градус.
Таким образом, разница между предельными значениями составила 29,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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