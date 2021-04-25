Самый точный прогноз погоды: уже скоро синоптики обещают до +25

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КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 апреля в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +12 до +17 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 25 апреля: ночью от +2 до +4, днем от +14 до +16.

"В понедельник ожидаются местами небольшие кратковременные дожди", – сообщили в Госгидрометео.

Максимальная температура воздуха 26 апреля составит от +10 до +15, минимальная – от +1 до +6, а местами возможны заморозки на поверхности почвы до -1. Точно такая же погода ожидается и 27 апреля. На 28 апреля днем прогнозируется до +18, 29 апреля – до +23, а 30 апреля – до +25. В первый день мая синоптики передают до +17 и слабые кратковременные дожди.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 25 апреля отмечает Вход Господень в Иерусалим – Вербное воскресенье. Также в этот день почитаются Муромская-Рязанская (XII) и Белыничская (XIII) иконы Божией Матери.

Согласно народным приметам, если 25 апреля тепло, то год будет урожайным. Считалось, что если идет дождь, то в первые дни мая будет также дождливо.

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