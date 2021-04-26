Погодные рекорды Молдовы 26 апреля

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 26 апреля на территории Молдовы зарегистрировали всего несколько лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 2018 году в этот день воздух прогрелся до отметки +28,8 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 26 апреля на территории Молдовы зафиксирован в 1893 году. Тогда столбик термометра в Молдове показал 0 градусов.
Таким образом, разница между предельными значениями составила 28,8 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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