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Цветущие сады Молдовы

Самый точный прогноз погоды: за прохладными днями идет настоящее тепло

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1716)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210426/34525775/Samyy-tochnyy-prognoz-pogody-za-prokhladnymi-dnyami-idet-nastoyaschee-teplo.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 26 апреля в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, ночью местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +10 до +15 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 26 апреля: ночью от +3 до +5, днем от +11 до +13.

"Во вторник ожидается местами слабый кратковременный дождь", – сообщили в Госгидрометео.

Весна в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
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Максимальная температура воздуха 27 апреля составит от +10 до +15, минимальная – от +1 до +6, а местами возможны заморозки на поверхности почвы до -1. На 28 апреля днем прогнозируется до +18, 29-го – до +23, а 30 апреля – до +25. В первый день мая синоптики передают также передают до +25 и слабые дожди.

Праздники и народные приметы

У православных христиан начинается страстная неделя.

Православная церковь 26 апреля почитаются священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского, мученика Крискента, из Мир Ликийских, мученицы Фомаиды Египетской.

Согласно народным приметам, если 26 апреля выдалась звездная ночь, то год будет урожайным. Если в этот день кукушка кричит громко и протяжно, то это сулит приближение теплых дней.

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Тема:
Погода в Молдове (1716)

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