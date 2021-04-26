Самый точный прогноз погоды: за прохладными днями идет настоящее тепло

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КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 26 апреля в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, ночью местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +10 до +15 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 26 апреля: ночью от +3 до +5, днем от +11 до +13.

"Во вторник ожидается местами слабый кратковременный дождь", – сообщили в Госгидрометео.

Праздники и народные приметы

Максимальная температура воздуха 27 апреля составит от +10 до +15, минимальная – от +1 до +6, а местами возможны заморозки на поверхности почвы до -1. На 28 апреля днем прогнозируется до +18, 29-го – до +23, а 30 апреля – до +25. В первый день мая синоптики передают также передают до +25 и слабые дожди.

У православных христиан начинается страстная неделя.

Православная церковь 26 апреля почитаются священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского, мученика Крискента, из Мир Ликийских, мученицы Фомаиды Египетской.

Согласно народным приметам, если 26 апреля выдалась звездная ночь, то год будет урожайным. Если в этот день кукушка кричит громко и протяжно, то это сулит приближение теплых дней.

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