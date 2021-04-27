Погодные рекорды Молдовы 27 апреля

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 27 апреля на территории Молдовы зарегистрировали полвека назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 1968 году в этот день воздух прогрелся до отметки +28,6 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 27 апреля на территории Молдовы зафиксирован в 1948 году. Тогда столбик термометра в Молдове показал -2,2 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями составила 30,8 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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