Самый точный прогноз погоды: за прохладными днями идет настоящее тепло

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КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 27 апреля в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают об облачности, временами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +6 до +11 градусов по Цельсию, ночью от +1 до +6.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 27 апреля: ночью от +3 до +5, днем от +6 до +8.

"28 апреля – угроза заморозков", – сообщили в Госгидрометеослужбе.

Праздники и народные приметы

Максимальная температура воздуха 28 апреля составит от +10 до +15, минимальная – от 0 до +5, а местами возможны заморозки на поверхности почвы до -2. На 29 апреля днем прогнозируется до +19, 30 апреля, 1 и 2 мая – до +25-26.

В этот день православная церковь отмечает память святителя Мартина I, исповедника и папы Римского.

Мартин жил в VII веке – еще до отделения западной Римской Церкви от восточного православия. Он был уроженцем Тосканской области в Италии, получил хорошее образование и поступил в клир Римской церкви. После смерти папы Феодора I в 649 году Мартина, который к тому моменту был пресвитером, избрали на престол.

На Руси этот день называли "Мартын", "Мартын-лисогон", "вороний праздник", "птичьи обереги".

По приметам охотников, в этот день лисицы переселялись из старых нор в новые. В старину верили, что первые три дня и три ночи "новоселья" они бывают слепы и глухи и что в это время их якобы можно ловить голыми руками, потому что они вообще не замечают и не боятся человека. Вывести их из такого состояния могут, как считалось, только атаки ворон, которые начинают их клевать.

В старину к воронам и воронам было непростое отношение. Даже была присказка – "ворон каркает к несчастью, а ворона – к ненастью". Если воронья стая каркает летом, то это предвещает дождь, а если зимой, то быть морозу. Кто в лесу поет и увидит ворона, это значит, что он скоро наткнется на волка.

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