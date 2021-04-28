Самый точный прогноз погоды: впереди летняя жара

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КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 28 апреля в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, без осадков. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +10 до +15 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 28 апреля: ночью от +1 до +3, днем от +11 до +13.

"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. В четверг потеплеет", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Максимальная температура воздуха 29 апреля составит от +14 до +19, минимальная – от +3 до +8. На 30 апреля днем прогнозируется до +23, 1 мая – до +25, а 2 мая – до +27. А с 3 мая начнет холодать.

"В ближайшие сутки на реке Днестр на участке городов Сорока – Дубоссары ожидается подъем уровня воды в пределах 80 сантиметров, без негативных последствий, на остальной части Днестра, Прута и малых рек в водном режиме существенных изменений не ожидается", – подчеркнули в Госгидрометеорологической службе.

Праздники и народные приметы

У православных христиан продолжается страстная неделя. Православная церковь 28 апреля почитает апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима, мучениц Василиссы и Анастасии, мученика Саввы Готфского.

Согласно народным приметам, если 28 апреля видны разветвленные по окружности облака, то следующие дни будут ясными и сухими. Считалось, что в этот день нельзя работать допоздна, так как это к несчастью. Если 28 апреля выдался ясный день, а вечером на небе облака сгущаются, то вскоре изменится погода, и, скорее всего, пойдет дождь.

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