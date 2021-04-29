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Цветущие сады Молдовы

Погодные рекорды Молдовы 29 апреля

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210429/34568058/pogodnye-rekordy-moldovy-29-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 29 апреля на территории Молдовы зарегистрировали порядка 10 лет назад.

Лес
© Sputnik
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2012 году в этот день воздух прогрелся до отметки +30,4 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 29 апреля на территории Молдовы зафиксирован в 1915 году. Тогда столбик термометра в Молдове показал -1,1 градус.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 31,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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