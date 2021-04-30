Самый точный прогноз погоды: в Молдову приходит настоящая весна

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КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 30 апреля в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, во второй половине дня местами возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +18 до +23 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 30 апреля: ночью от +6 до +8, днем от +19 до +21.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В субботу сохранится теплая погода", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Максимальная температура воздуха 1 мая составит от +20 до +24, минимальная – от +7 до +12. К вечеру возможны слабые кратковременные дожди. Температурный режим 2 мая не изменится. При этом синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами. А 3 мая ожидается уже до +25. Местами возможны осадки и грозы.

"На реках Днестр, Прут и малых реках в ближайшие сутки существенных изменений не ожидается", – подчеркнули в Госгидрометеорологической службе.

Праздники и народные приметы

У православных христиан продолжается страстная неделя. На 30 апреля выпала Великая пятница (Страстная пятница), которая посвящена воспоминанию крестных страданий и смерти Иисуса Христа, а также снятию с креста Его тела и погребения.

Согласно народным приметам, в этот день было принято следить за поведением пчел – ветки каких растений и деревьев пчелы облюбуют – такой и урожай будет собран.

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