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Весна в Кишиневе

Погодные рекорды Молдовы 30 апреля

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210501/34598692/Pogodnye-rekordy-Moldovy-30-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 1 мая – Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 1 мая на территории Молдовы зарегистрировали порядка 10 лет назад.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2012 году в этот день воздух прогрелся до отметки +31,2 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 30 апреля на территории Молдовы зафиксирован дважды в 1915 и 1976 годах. Тогда столбик термометра в Молдове показал 1,2 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 32,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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