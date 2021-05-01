Самый точный прогноз погоды: каких температур ждать на пасхальные праздники

КИШИНЕВ, 1 мая – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, первого мая в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, днем местами на севере небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый. Средняя температура в дневные часы составит от +18 до +23 градусов по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на первое мая: ночью от +6 до +8, днем от +20 до +25.
"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. Второго мая кратковременный дождь, в отдельных районах с грозами", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.
Синоптики также сообщают, что в ближайшие сутки на реке Днестр на участке Григориополь – Талмазы продолжится подъем уровня воды на 0,5-1,2 метра, без негативных последствий, на остальной части реки Днестр, Прут и малых рек в водном режиме существенных изменений не ожидается.
Праздники и народные приметы
У православных христиан последний день Великого поста перед светлой Пасхой Великая суббота (Страстная суббота).
Страстная суббота – это суббота Страстной седмицы, посвященная воспоминанию погребения и пребывания во гробе тела Иисуса Христа и сошествия Христа во ад (согласно вероучению большинства христианских конфессий), она является также приготовлением к Пасхе — Воскресению Христа, которое празднуется в ночь с субботы на воскресенье.
По погоде на Страстную субботу можно определить погоду на лето: ясный и теплый день сулит теплое и солнечное лето. Если в этот день пасмурно, то лето будет холодным и дождливым.
Страстная суббота – это день мира и доброты. Поэтому попросите прощения у своих родных и близких. Может быть, вы кого-то обидели словом или делом. Не тяните с собой тяжесть обид на этот светлый праздник.
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