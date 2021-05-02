Погодные рекорды Молдовы 2 мая

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 2 мая на территории Молдовы зарегистрировали порядка 10 лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 2012 году в этот день воздух прогрелся до отметки +31,2 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 2 мая на территории Молдовы зафиксирован в 1940 году. Тогда столбик термометра в Молдове показал -1,4 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями составила 32,6 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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