Погодные рекорды Молдовы 2 мая

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 2 мая на территории Молдовы зарегистрировали порядка 10 лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2012 году в этот день воздух прогрелся до отметки +31,2 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 2 мая на территории Молдовы зафиксирован в 1940 году. Тогда столбик термометра в Молдове показал -1,4 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 32,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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