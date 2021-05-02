Самый точный прогноз погоды: ждать ли дождей на Пасху

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КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, второго мая в Молдове погода будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, на большей части страны кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер юго-восточный слабый до умеренного, при грозах порывистый.

Средняя температура в дневные часы составит от +18 до +24 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на второе мая: ночью от +11 до +13, днем от +21 до +23.

"Третьего мая ночью местами кратковременный дождь", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Гидрологическая ситуация на реках Днестр, Прут и малых реках в ближайшие сутки существенно не изменится.

Праздники и народные приметы

Максимальная температура воздуха третьего мая составит от +17 до +22, минимальная – от +10 до +15. К вечеру возможны слабые кратковременные дожди с грозами. А 4 мая ожидается до +20. Без осадков. В последующие дни потеплеет, 5 мая максимальная температура поднимется до +23, 6-7 мая ожидается до +25.

В воскресенье, 2 мая, православные христиане отмечают один из самых главных и масштабных праздников – светлую Пасху. С этим днем связано немало традиций и обрядов.

Верующие готовятся к Пасхе на протяжении семи недель, которые называются седьмицами и сопровождаются Великим постом.

Пасха знаменует светлое Воскресение Иисуса Христа на третий день после распятия и торжество победы над смертью.

На Пасху вместо традиционного приветствия люди говорят друг другу при встрече "Христос воскрес!", а в ответ нужно сказать "Воистину воскрес!".

На Пасху пожилые люди, расчесывая волосы, считали, сколько волосков осталось на гребешке. Таким образом они гадали, сколько внуков подарят им взрослые дети.

В эти дни при купании в воду добавляли золото и серебро. Считалось, что это будет способствовать достатку и богатству. Девушки умывались водой, в которой перед этим лежало красное освященное яйцо. Они верили, что их кожа будет румяной и здоровой.

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