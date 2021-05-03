Самый точный прогноз погоды: каким будет начало мая

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КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 3 мая в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер cеверо-западный, слабый до умеренного, местами порывистый.

Средняя температура в дневные часы составит от +15 до +20 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 3 мая: ночью – от +9 до +11, днем – от +16 до +18.

"Четвертого мая – без осадков", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

В ближайшие сутки в водном режиме рек Прут, Днестр и малых рек республики существенных изменений не ожидается.

Праздники и народные приметы

Максимальная температура воздуха 4 мая составит от +14 до +19, минимальная – от +3 до +8. А 5 мая ожидается до +23 и без осадков. В последующие дни потеплеет, 6 мая максимальная температура поднимется до +24, а 6 и 7 мая ожидается до +25.

В понедельник, 3 мая, православная церковь отмечает память преподобного Феодора Трихины.

Феодор родился в богатой семье в Константинополе. В юности он ушел в пустынную обитель во Фракии и постригся в монахи.

На Руси этот день называли "Феодор", "Федор Власяничник", "окликание родителей", "родовые угорья".

В этот день полагалось "окликать" покойных родителей, поскольку они скорбят о прежней своей жизни и желают повидаться с родными. Считали, что в Феодоров день земля открывалась и души усопших вылетали на божий свет, а живые могли увидеться с покойными. Рано утром пожилым женщинам полагалось приходить на кладбище и беседовать с умершими родственниками.

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