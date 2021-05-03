Самый точный прогноз погоды: каким будет начало мая

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 3 мая в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер cеверо-западный, слабый до умеренного, местами порывистый.
Средняя температура в дневные часы составит от +15 до +20 градусов по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 3 мая: ночью – от +9 до +11, днем – от +16 до +18.
"Четвертого мая – без осадков", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.
В ближайшие сутки в водном режиме рек Прут, Днестр и малых рек республики существенных изменений не ожидается.
Праздники и народные приметы
В понедельник, 3 мая, православная церковь отмечает память преподобного Феодора Трихины.
Феодор родился в богатой семье в Константинополе. В юности он ушел в пустынную обитель во Фракии и постригся в монахи.
На Руси этот день называли "Феодор", "Федор Власяничник", "окликание родителей", "родовые угорья".
В этот день полагалось "окликать" покойных родителей, поскольку они скорбят о прежней своей жизни и желают повидаться с родными. Считали, что в Феодоров день земля открывалась и души усопших вылетали на божий свет, а живые могли увидеться с покойными. Рано утром пожилым женщинам полагалось приходить на кладбище и беседовать с умершими родственниками.
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