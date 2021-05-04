Самый точный прогноз погоды: юный май подарит тепло

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КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 4 мая в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, без осадков. Ветер cеверо-западный умеренный.

Средняя температура в дневные часы составит от +14 до +19 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 4 мая: ночью – от +5 до +7, днем – от +15 до +17.

"Пятого мая – без осадков", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

В ближайшие сутки на реках Прут, Днестр, а также на малых реках республики существенных изменений не ожидается.

Максимальная температура воздуха 5 мая составит от +18 до +23, минимальная – от +5 до +10, осадки также наблюдаться не будут. А 6 мая ожидается до +24, но слабый дождь. В последующие дни воздух в дневное время суток прогреется, 7 и 8 мая - до +25, а 9 и 10 мая - до +26.

Праздники и народные приметы

В понедельник, 4 мая, отмечается день памяти Ианнуария. Раньше в этот день в народе следили за черемухой. Считалось, если это растение рано зацвело, будет теплое лето. Чем раньше черемуха начинает цвести, тем жарче будет лето.

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