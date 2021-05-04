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природа

Погодные рекорды Молдовы 4 мая

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1717)
17 0 0
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210504/34619976/Pogodnye-rekordy-Moldovy-4-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 4 мая на территории Молдовы зарегистрировали 9 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

Полицейская мигалка
© Sputnik / Mihai Caraus
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По информации синоптиков, в 2012 году в этот день воздух прогрелся до отметки в +30,7 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 4 мая на территории Молдовы зафиксирован дважды в 1914 и 2000 году. Тогда столбик термометра в Молдове показал +1,7 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 29 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1717)

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Теги:
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