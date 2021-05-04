Погодные рекорды Молдовы 4 мая

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 4 мая на территории Молдовы зарегистрировали 9 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
А температурный минимум 4 мая на территории Молдовы зафиксирован дважды в 1914 и 2000 году. Тогда столбик термометра в Молдове показал +1,7 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями составила 29 градусов.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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