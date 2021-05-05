Погодные рекорды Молдовы 5 мая

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 5 мая на территории Молдовы зарегистрировали всего 3 года назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2018 году в этот день воздух прогрелся до отметки в +31,0 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 5 мая на территории Молдовы зафиксирован 1969 году. Тогда столбик термометра в Молдове показал +0,9 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 31,9 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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