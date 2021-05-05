Самый точный прогноз погоды: лето совсем близко

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КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 4 мая в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, без осадков. Ветер юго-западный умеренный.

Средняя температура в дневные часы составит от +17 до +22 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 5 мая: ночью – от +6 до +8, днем – от +19 до +21.

"6 мая возможен слабый кратковременный дождь. Метеорологические факторы будут преобладать на рассеиваниe вредных примесей в воздухе", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

В ближайшие сутки на реках Прут, Днестр, а также на малых реках республики существенных изменений не ожидается.

Максимальная температура воздуха 6 мая составит от +18 до +23, минимальная – от +7 до +12. А 7 мая ожидается до +25, преимущетсвенно без осодков. 8 мая синоптики обещают кратковременные дожди с грозами, температура не поднимется выше +18, а 9 и 10 мая обещают до +23.

Праздники и народные приметы

В среду, 5 мая православные верующие чтут память Луки, апостола от семидесяти, бывшего сподвижником святого Павла.

Луку почитают как автора одного из Евангелий. Его считают покровителем врачей и живописцев.

В это время на Руси водили хороводы и игры, причем считалось, что веселится в этот день и нечистая сила. Ведьмы расстилали на траву белый холст и танцевали на нем нагими. В народе считалось, что к этому дню нечистые были беременны.

Если женщина хотела зачать ребенка – она должна была пойти к лесной поляне, раздеться и незаметно встать в круг ведьм. Однако многие боялись, что таким образом ведьма может подкинуть женщине в утробу своего ребенка.

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