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Кишинев выходит из режима ЧП

Самый точный прогноз погоды: чего ждать на выходные

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1722)
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 6 мая в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +15 до +20 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 5 мая: ночью – от +8 до +10, днем – от +17 до +19.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. 7 мая днем возможен слабый кратковременный дождь", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Шашлык
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В ближайшие сутки на реках Прут, Днестр, а также на малых реках республики существенных изменений не ожидается.

Максимальная температура воздуха 7 мая составит от +20 до +25, минимальная – от +7 до +12. А 8 мая синоптики обещают кратковременные дожди с грозами, температура не поднимется выше +18, а 9 и 10 мая обещают до +23. 11 и 12 мая ожидается до +25.

Праздники и народные приметы

В четверг, 6 мая православные верующие чтят память великомученика Георгия Победоносца.

На Руси к Георгию Победоносцу всегда относились с почтением. Святой считается покровителем воинов, земледельцев и скотоводов. В день его памяти крестьяне после молебна выгоняли скотину на пастбище и кропили ее освященной водой. Также нужно было уделять время домашнему скоту – кормить, мыть и ухаживать.

Кроме того, в этот день не следовало заниматься работой, особенно полевой. Нельзя ругаться и повышать голос.

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Тема:
Погода в Молдове (1722)

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