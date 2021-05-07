Самый точный прогноз погоды: ожидаются дожди и грозы

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КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 7 мая в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, днем местами небольшие кратковременные дожди, локально грозы.

Ветер южный слабый до умеренного, при грозах порывистый.

Средняя температура в дневные часы составит от +20 до +25 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 7 мая: ночью – от +7 до +9, днем – от +21 до +23.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В субботу пройдут кратковременные дожди", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

В ближайшие сутки на реках Прут, Днестр, а также на малых реках республики существенных изменений не ожидается.

Максимальная температура воздуха 8 мая составит от +12 до +16, минимальная – от +5 до +10. А 9 и 10 мая обещают до +23. 11 и 12 мая ожидается до +25. Все эти дни будут без осадков.

Праздники и народные приметы

В старину 7 мая отмечался Евсеев день. В христианской традиции упоминается несколько святых. Наиболее известны среди них — мученик Евсевий, Евсевий Никодмидийский, казненный императором Диоклетианом в начале IV века, преподобный Евсевий Пустынник, ставшим отшельником в IV веке.

В этот день люди старались закончить посев овса и уже могли определить по некоторым признакам уровень урожая. Хорошим знаком считалось большое количество комаров.

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