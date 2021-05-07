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Погодные рекорды Молдовы 7 мая

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1723)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210507/34652679/pogodnye-rekordy-moldovy-7-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Наиболее теплым 7 мая в Молдове выдалось свыше 50 лет назад.

Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

Бабочка на цветке
© Sputnik / Константин Михальчевский
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По информации синоптиков, в 1966 году в этот день воздух прогрелся до отметки +29 градусов по Цельсию. 

А наиболее холодное 7 мая на территории Молдовы зарегистрировали в 1915 году. Тогда термометры показали всего 0 градусов по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 29 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1723)

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