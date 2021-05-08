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Дождь

Самый точный прогноз погоды: сколько продлятся похолодание и дожди

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1726)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210508/34657313/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-skolko-prodlyatsya-pokholodanie-i-dozhdi.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 8 мая в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, ночью на большей части территории небольшие кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер северо-западный слабый до умеренного, днем местами порывистый.

Средняя температура в дневные часы составит от +12 до +17 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 8 мая: ночью – от +9 до +11, днем – от +13 до +15.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В воскресенье без осадков, похолодает", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Шашлык
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В ближайшие сутки на реках Прут, Днестр, а также на малых реках республики существенных изменений не ожидается.

Максимальная температура воздуха 9 мая составит от +15 до +19, минимальная – от +2 до +7. А 10 и 11 мая обещают до +24 градусов тепла. 11 и 12 мая ожидается до +25. С 12 по 14 мая прогнозируют кратковременные дожди.

Праздники и народные приметы

В этот день почитается память святого апостола и евангелиста Марка, одного из 70 апостолов.

Люди верили, что если 8 мая установится теплый вечер и будет звездное небо, то будет обильный урожай. Если же утром кучевые облака, а вечером видны слоистые облака, то это к грозе.

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Тема:
Погода в Молдове (1726)

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