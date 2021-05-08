Погодные рекорды Молдовы 8 мая

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Наиболее теплое 8 мая на территории Молдовы выдалось 18 лет назад.
Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в 2003 году в этот день воздух прогрелся до отметки +30,2 градуса по Цельсию.
А наиболее холодное 8 мая на территории Молдовы зарегистрировали в 1909 году. Тогда термометры показали всего +0,2 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между предельными значениями составила 30,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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