Самый точный прогноз погоды в День Победы

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 9 мая – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, погода 9 мая в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +15 до +18 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 9 мая: ночью – от +4 до +6, днем – от +17 до +17.

А 10 и 11 мая обещают до +24 градусов тепла. В последующие дни, 11 и 12 мая ожидается до +25. С 12 по 14 мая прогнозируют кратковременные дожди.

Праздники и народные приметы

9 мая в Молдове, России и десятках иных стран звучат поздравления с Днем Великой Победы.

Православные 9 мая почитают память Глафиры Амасийской. Она погибла за веру в 322 году.

День ангела справляют Глафира, Василий, Иван, Николай, Петр и Степан.

Не стоит в этот вечер пересчитывать деньги. Велика вероятность того, что большая часть финансов утечет сквозь пальцы.

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