Самый точный прогноз погоды: какой будет ближайшая неделя

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КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. В понедельник молдавские синоптики обещают переменную облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +17 до +22 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +3 до +8.

Ветер — юго-западный, слабый до умеренного. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление – повышенное.

Праздники и народные приметы

Начало следующей недели будет прохладным, а в среду температура еще понизится. В понедельник и вторник средний дневной максимум составит +17, +20. Затем будет недолгий период похолодания — в среду специалисты Госгидрометео ожидают всего +13, +18 градусов по Цельсию. В четверг и пятницу синоптики прогнозируют дожди. Вместе с тем, уже 13 мая снова начнет теплеть, а к концу недели дневная температура снова поднимется до +20, +25.

В народном календаре дата 10 мая получила названия Семен, Семен-день, Семен ранопашец. Православная церковь 10 мая вспоминает апостола и священномученика Симеона, сродника Господнего. Святой был сыном Клеопы – младшего брата Иосифа Обручника.

Также в старину верили, что хорошая погода 10 мая принесет выздоровление больному человеку. Если же облака быстро по небу бегут, значит, нужно ожидать достаточно продолжительного ненастья.

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