Самый точный прогноз погоды: какой будет ближайшая неделя

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. В понедельник молдавские синоптики обещают переменную облачность. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +17 до +22 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +3 до +8.
Ветер — юго-западный, слабый до умеренного. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление – повышенное.
Праздники и народные приметы
В народном календаре дата 10 мая получила названия Семен, Семен-день, Семен ранопашец. Православная церковь 10 мая вспоминает апостола и священномученика Симеона, сродника Господнего. Святой был сыном Клеопы – младшего брата Иосифа Обручника.
Также в старину верили, что хорошая погода 10 мая принесет выздоровление больному человеку. Если же облака быстро по небу бегут, значит, нужно ожидать достаточно продолжительного ненастья.
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