Самый точный прогноз погоды: по-прежнему прохладно

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. Во вторник, 11 мая, молдавские синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +17 до +22 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +3 до +8 градусов.

Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное.

Затем будет недолгий период похолодания — в среду специалисты Госгидрометео ожидают всего от +13 до +18 градусов по Цельсию. В четверг и пятницу синоптики прогнозируют дожди. Вместе с тем уже 13 мая снова начнет теплеть, а к концу недели дневная температура вновь поднимется до +20, +25 градусов.

Праздники и народные приметы

Православная церковь почитает в этот день апостолов от семидесяти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы и иных, с ними пострадавших.

Считалось, если звезды 11 мая сильно мерцают на рассвете, то скоро будет дождь. Если дует южный ветер, то будет много гроз летом. Люди также верили, что если бабочки спрятались, то станет ветрено и холодно.

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