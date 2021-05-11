Погодные рекорды Молдовы 11 мая

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 11 мая на территории Молдовы зарегистрировали почти два десятилетия назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 2003 году в этот день воздух прогрелся до отметки +31,4 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 11 мая на территории Молдовы зафиксирован в 1945 году. Тогда столбик термометра в Молдове показал 0,3 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями составила 31,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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