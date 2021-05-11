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Погодные рекорды Молдовы 11 мая

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1727)
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Sputnik Молдова
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 11 мая на территории Молдовы зарегистрировали почти два десятилетия назад.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2003 году в этот день воздух прогрелся до отметки +31,4 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 11 мая на территории Молдовы зафиксирован в 1945 году. Тогда столбик термометра в Молдове показал 0,3 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 31,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1727)
Теги:
погода

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