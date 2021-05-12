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Цветущие деревья

Погодные рекорды Молдовы 12 мая

© Sputnik / Stringer
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1729)
19 0 0
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210512/34709589/pogodnye-rekordy-moldovy-12-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Наиболее теплое 12 мая на территории Молдовы выдалось более полувека назад.

Бабочка на цветке
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 1958 году в этот день воздух прогрелся до отметки +35 градусов по Цельсию. 

А наиболее холодное 12 мая на территории Молдовы зарегистрировали в 1900 году. Тогда термометры показали всего + 0,9 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 34,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1729)

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