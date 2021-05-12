Самый точный прогноз погоды: когда установится теплая погода

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КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik. В среду, 12 мая, молдавские синоптики обещают переменную облачность, днем местами кратковременный дождь. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +13 до +18 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +7 до +12 градусов.

Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное.

Затем будет недолгий период похолодания. Температура воздуха в четверг будет от +13 до +18 градусов. В пятницу начнет теплеть, уже прогнозируют до +23.

К концу недели дневная температура вновь поднимется до +20-25 градусов.

Праздники и народные приметы

Раньше этот день считался днем целителей и исцеления. Верили, что именно в этот день все заговоры являются наиболее эффективными. Обращались 12 мая к Девяти мученикам и просили их об исцелении больных людей.

Если человек рождался 12 мая, то говорили, что ему предстоит пройти девять разнообразных испытаний.

Также в народе верили, если восход солнца яркий и ясный, то лето будет теплым. А звездное небо ночью предвещает богатый урожай.

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