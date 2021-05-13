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Погодные рекорды Молдовы 13 мая

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210513/34724455/pogodnye-rekordy-Moldovy-13-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Наиболее теплое 13 мая на территории Молдовы выдалось более полувека назад.

Бабочка на цветке
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 1958 году в этот день воздух прогрелся до отметки +34,5 градуса по Цельсию. 

А наиболее холодное 13 мая на территории Молдовы зарегистрировали в 1978 году. Тогда термометры показали всего + 1,8 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 32,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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