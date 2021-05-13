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Кишинев в режиме ЧП

Самый точный прогноз погоды: дожди и похолодание

© Sputnik / Anatolii Kiriak
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. В четверг, 13 мая, молдавские синоптики обещают переменную облачность, днем местами кратковременный дождь. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +13 до +18 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +5 до +10 градусов.

Цветение ореха
© Sputnik / Yana Zaharova
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Ветер юго-восточный слабый до умеренного, местами порывистый. Атмосферное давление пониженное.

В пятницу, 14 мая, снова начнет теплеть, воздух днем прогреется до +23 градусов, ночью ожидается +7 - +12. Возможны кратковременные дожди. В субботу, 15 мая, дневная температура будет достигать +25 градусов по Цельсию. Такой температурный режим сохранится до 18 мая.

Праздники и народные приметы

В этот день православные верующие чтут память святого Иакова Зеведеева, старшего брата Иоанна Богослова. Он был одним из двенадцати апостолов.

Начиная со дня Якова на Руси прекращали сватовство, поскольку май считался неподходящим месяцем для вступления в брак.
В этот день было не принято отправляться в дальний путь, не искупавшись перед этим в воде из мартовского снега, специально припасенной для такого случая. Крестьяне верили, что на Якова по земле начинают бродить болезни, а спасти от них может только мартовская вода.

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