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Цветущие сады Молдовы

Самый точный прогноз погоды: в Молдову приходит тепло

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1732)
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Sputnik Молдова
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Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. В пятницу молдавские синоптики обещают переменную облачность, днем местами кратковременные грозы. Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, днем столбики термометров покажут от +18 до +23 градусов по Цельсию, а ночью показатели будут в диапазоне от +7 до +12 градусов.

Цветение ореха
© Sputnik / Yana Zaharova
Эксперт: в Молдове отмечается тенденция к росту опасных природных явлений
Ветер южный слабый до умеренного, во время гроз порывистый. Атмосферное давление пониженное.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. 15 мая  местами пройдут небольшие кратковременные дожди", - говорится в сообщении синоптиков.

В субботу, 15 мая, дневная температура будет достигать +27 градусов по Цельсию. Такой температурный режим сохранится до 18 мая. Затем снова немного похолодает, до +23. 

Народные приметы и традиции

Православная церковь 14 мая почитает память Святого пророка Иеремии.

Согласно народным приметам, если в этот день установилась облачная погода, то зима придет рано и будет очень морозной. Считалось, что нельзя 14 мая давать взаймы зерно и семена, так как можно остаться без урожая.

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Тема:
Погода в Молдове (1732)

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